Başkan Özen'in Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

Esnafla, ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulunuyor.

Her fırsatta ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Özen, "Esnaf ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında sohbet ediyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi bu şekilde çalışmalarımızı anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Esnaf ziyaretlerimiz her zaman devam edecektir. Esnaf ve vatandaşlarımızın ilçe hakkındaki düşünceleri ve onların uyarıları benizim çok değerli "dedi

Ziyaretlerden oldukça memnun kalan ilçe esnafı Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in hizmetlerini takdir ettiklerini dile getirdiler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet