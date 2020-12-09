Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"
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Başkan Altun, "Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor"

09.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:48
Başkan Altun,

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hayırsever Erol Akyürek, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri ile Elbaşı mahallesinde belediye-hayırsever iş birliğinde yapılan çok amaçlı salon inşaatında inceleme yaptı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hayırsever Erol Akyürek, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri ile Elbaşı mahallesinde belediye-hayırsever iş birliğinde yapılan çok amaçlı salon inşaatında inceleme yaptı.

Başkan Altun ve beraberindekiler teknik ekipten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir çok mahallede hayırseverlerin elini taşın altına koyduğuna dikkat çeken Başkan Özkan Altun," Elbaşı Mahallemizde hayırsever hemşerimiz Erol Akyürek'in katkılarıyla yapımına devam ettiğimiz çok amaçlı salonumuzda kendileri ile birlikte incelemede bulunduk.Teknik ekibimizden gelinen son nokta hakkında bilgi alarak, inşaat çalışmalarının kazasız bir şekilde tamamlanması için kurban kestik. Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, burada Türk hareketlerine öncülük eden memleket sevdalısı hemşerimiz Erol Akyürek'e ilçemize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yapılan bu hayırlar birer sadaka-ı cariyedir. Erol Bey ile çıktığımız yolda, bugün bir çok hayırseverimiz bizlere ulaşarak farklı hizmetlere vesile oluyorlar. Erol Bey nezdinde her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.İnşallah kısa süre sonra hızlı bir şekilde ilerlediğimiz çok amaçlı salonumuzun açılışını da yapacağız." dedi.

Hayırsever Erol Akyürek ise gösterdikleri yakın ilgi ve alakandan dolayı Başkan Altun'a teşekkür ederek,"Sılaya olan borcumuzu ödemenin gayreti ile başkanımıza ulaştık. Sağ olsun kendileri yakından ilgilendiler. Birlikte bu güzel ve anlamı işe başladık. Devlete ve millete hizmet bir ibadettir.Toprağımıza, insanımıza borcumuzu ödeyebilirsek ne mutlu bize.Başkanımız bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakamadı. Kendilerine ekibine ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Altun, 'Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor'
Başkan Altun, 'Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor'
Başkan Altun, 'Hayırseverlerimiz farklı hizmetlere vesile oluyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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