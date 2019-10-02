Başkan Özdemir: "Bayanlara destek vermek bizlere onur verir"

02.10.2019 17:09

Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Bayanlara destek vermek bizlere onur verir" dedi.



Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliği ile TSO Girişimci Bayanlar Başkanlığı tarafından desteklenen bayanlara yönelik yöresel ürünlerin sergilenmesini sağlamak amacı ile hazırlanan "Yöresel Ürünlerin Sergilenmesi" isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan ve proje tanıtımın ardından konuşan Havza TSO Başkan Erkan Acar, "Havzalılar tuttuklarını koparan, bir o kadar da cesur ve yürekli insanlardır. Projenin çok güzel sonuçlar getireceği inancındayım" diye konuştu.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise projenin genel amacı ile ilçe ekonomisine katkı vermek olduğunu belirterek, "Havza merkezinde ve kırsal mahallelerimizde yaşayan Havzalı kadınların yöresel ürünlerin değer bulacağı, iş gücünün ekonomi ile buluşacağı projeye Havza Belediyesi olarak destek vermekten gurur duyuyorum. Bayanlara destek vermek bizlere onur verir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA