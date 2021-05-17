Başkan Özbek'ten güvenlik korucularına ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkan Abdulmuttalip Özbek, güvenlik korucuları nöbet yerlerinde ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkan Abdulmuttalip Özbek, güvenlik korucuları nöbet yerlerinde ziyaret etti.

Ramazan ayında ilçe, belde, köy ve mezralarda görev yapan güvenlik korucularını ziyaret ederek onlarla beraber iftarını açan Başkan Özbek, bayramda da kendilerini yalnız bırakmadı. Kentin değişik noktalarında nöbet tutan güvelik korucularını ziyaret eden Başkan Özbek, onların bayramlarını kutladı.

Başkan Özbek, taş ocak üzerinde kara çaydanlıkta yaptığı çayı güvenlik korucularına da ikram ederek, onlarla beraber çay içerek sohbet etti. Başkan Özbek, "Görevleri başında hizmet veren güvenlik korucularımızın bayramlarını kutladık. Sorunlarını dinleyerek hoş bir muhabbette bulunduk. Rabbim ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı