Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret ederek, eğitim hayatına başlangıç yapan minik öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Bülent Öz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim hayatında yardımcı olacak hediyeler sunarak onların heyecanına ortak olduk. Yoğun duygularına ve tatlı heyecanlarına yakından şahit olduğum ailelerimizi tebrik ediyorum, 'Bugünün çocukları, yarının geleceği' inancı ile geleceğimizi şekillendirecek yeni nesillere başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Baykal Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Umut Meraş Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Öz öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:49:43. #1.16#

title