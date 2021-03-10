Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı
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Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı

10.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:32
Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, idari izinli sayılan kadın personelleri çiçekle karşıladı.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, idari izinli sayılan kadın personelleri çiçekle karşıladı.

Çan Belediyesinde çalışan tüm kadın personel Dünya Kadınlar günü sebebiyle 9 Mart 2021 tarihinde idari izinli sayıldı. Başkan Öz, mesai öncesi kadın personelleri belediyenin kapısında çiçek ile karşıladı. Başkan Bülent Öz, "Hayat kadın ile güzel. Kadın değerdir, baş tacımızdır. Yokluğu her an hissedilen kadınlarımız iyi ki varsınız" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı
Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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