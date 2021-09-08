Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti

Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Belediye Başkanı Avni Örki, "Zabıta ekiplerimiz ile birlikte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1-7 Eylül tarihleri Zabıta Haftası'nı da içine alan Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. "Zabıta ekibimizde görevli her bir personelimiz büyük ailemizin bir parçası" Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nezdinde tüm Zabıta çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

"Zabıta ekiplerimizin katkıları yadsınamaz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Müdürlüğü ziyaretinde, "Zabıta Müdürlüğümüz, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği yetki çerçevesinde görevini layıkıyla yapmaktadır. Belediyemizin halka görünen yüzü olarak da tabir edebileceğimiz Zabıtalarımız, halkla aramızda köprü görevi görmektedir. Zabıtalarımız, daha da huzurlu bir Pamukkale için gece gündüz görevlerini sürdürmektedir. Özellikle Koronavirüs salgını sürecindeki özverili çalışmaları ile büyük takdir toplamışlardır. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet ederken, halkımızın sağlıklı gıda tüketimi ve huzurunun sürekliliği için zabıta ekiplerimizin katkıları yadsınamaz" dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ziyareti sonunda, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi. - DENİZLİ

Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Max Meyer Ozan Tufan Samet Aybaba Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:06:52. #1.16#

title