Başkan Örki, MHP'lileri makamında ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden seçilen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cafer Birtürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti. MHP Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda geçti. Ziyarette açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, nazik ziyaret için teşekkür ederek, "Kısa bir süre önce kongrenizi gerçekleştirdiniz. Biz de sizinle birlikte o coşkuyu yaşadık. Yenikapı ruhuyla başlayan birlikteliğimiz yerelde de başarılı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu birliktelik için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak seçimlerden bu yana yaptığımız çalışmalarla Pamukkale'ye hizmet etmek için çalışıyoruz. Amacımız ilçemizdeki vatandaşlarımızın mutluluğunu temin etmek. Ziyaret için bir kez daha teşekkür eder, yeni yönetime de başarılar dilerim" dedi.

"Güzel hizmetlerin yapılması için gereken desteği veriyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cafer Birtürk ise, Başkan Örki'nin seçimlerden bu yana yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ifade ederek, "Yenikapı ruhuyla başlayan birlikteliğimiz yerel seçimlerde de devam etti. Yapılan çalışmalarda el birliği ile Pamukkale'ye hizmet ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak ilçemize güzel hizmetlerin yapılması için gereken desteği veriyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hem yerel hem de genel seçimlerde Denizli olarak bu birlikteliğimizi devam ettirmeyi umuyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı