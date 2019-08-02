Başkan Öntaş'tan eski başkan yardımcısına plaket

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, eski Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı'ya plaket verdi.

Öntaş başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı belediye meclis toplantısına, meclis üyeleri, eski Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi katıldı.

Alınan kararların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Öntaş, 5 yıl birlikte görev yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olan Gökhan Arıcı'ya hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Kaynak: AA