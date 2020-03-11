Başkan Mustafa Işık : "ülkemizin geleceğine yatırımı gençlerimizle yapıyoruz" Gürsu Belediyesi, donanımlı, bilgi üreten, yüksek katma değerli, yerli ve milli değerlere bağlı, evrensel bakış açısına sahip bir gençlik oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan Eurodesk Temas Noktası'nın çalışmaları kapsamında, Gürsu'daki liselerde eğitim gören öğrencilere Eurodesk ve Erasmus konularında eğitimler veriliyor.

"Eurodesk Teach" başlığıyla düzenlenen eğitimlerle, geleceği şekillendirecek olan gençlerin evrensel bakışla kendilerini geliştirebilmeleri için yol haritaları anlatılıyor.

"Gençlerimizin tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmalarına katkı sağlamak yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu amaçla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktamızla ilçemizdeki gençlerimize ulaşarak, onların dünya çapında vizyon geliştirebilmeleri için bilgilenmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sunduğumuz yol haritalarıyla dünya insanı olma yönünde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Gürsu'daki 7 ayrı lisede Eurodesk ve Erasmus eğitimleri vermeye başladıklarını belirten Gürsu Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Bilal Demir, "Gençlerimiz ve hocalarımızı bu alanda bilgilendirerek gelecekte yapacağımız program ve projelerde onlarla işbirliği yapma konusunda irtibat sağlamış oluyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler