Başkan Mehmet Akif Ersoy'u andı
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Başkan Mehmet Akif Ersoy'u andı

25.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:35
Başkan Mehmet Akif Ersoy'u andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 84. Yıldönümü nedeniyle onu bir mesajla andıBaşkan Bozkurt mesajında, "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destan yazdığı istiklal mücadelemize tüm ruhuyla tüm benliğiyle katılmış sözleriyle,...

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 84. Yıldönümü nedeniyle onu bir mesajla andı

Başkan Bozkurt mesajında, "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destan yazdığı istiklal mücadelemize tüm ruhuyla tüm benliğiyle katılmış sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan çetin Bozkurt Mesajında şu görüşlere yer verdi,"

"Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtan İstiklal Marşını kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. Onun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin yeniden doğuşunun şahlanışının destanıdır.

Arkasında bıraktığı makaleleri ve şiirleriyle bizlere yol gösteren Mehmet Akif Ersoy, hak ve hakikat uğruna verdiği çabayla da örnek alınacak bir mücadele ve dava adamı olmuştur. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek de istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir.

Söyledikleri ve yaşadıklarıyla bir bütünlük arz eden Mehmet Akif Ersoy vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir.

Milli Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 84. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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