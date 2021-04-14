Başkan Mahçiçek, "Hastalığı bulaştırmayalım iyilikte buluşalım"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Ramazan ayını en güzel şekilde istifade ederek maddi ve manevi arınmalarımızı gerçekleştirdiğimiz, paylaşımlarımızın çok olduğu bir ay geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Ramazan ayını en güzel şekilde istifade ederek maddi ve manevi arınmalarımızı gerçekleştirdiğimiz, paylaşımlarımızın çok olduğu bir ay geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Oruç ibadetinin manevi açıdan güçlenmemizi sağlayacağını ifade eden Başkan Mahçiçek, "Paylaşımlarımızla kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, benden öteye geçip biz olabildiğimiz bu ayda birlik ve beraberlik duygusunu en kalbi duygularımızla yaşamayı ümit ediyorum" dedi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 7 bin aileye yardım kolisinin dağıtıldığını ifade eden Başkan Mahçiçek, "Sosyal mesafe gereği bu yıl iftar sofralarında buluşmasak ta, belediyemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesi 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi. 2014 yılından bugüne kadar 250 bin ailemizle iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmişiz. Ramazan ayı içerisinde de iftarda sıcak yemeklerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hastalığı bulaştırmayalım iyilikte buluşalım. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmemizi temenni ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı