Başkan Mahçiçek: "Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz" - Haberler
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Başkan Mahçiçek: "Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz"

Başkan Mahçiçek:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Ülkemiz artık güçlü bir ülke. Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Ülkemiz artık güçlü bir ülke. Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz. Biz de bu ülkenin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Belediye bünyesinde görev yapan personel ile buluşma toplantısında konuşan Mahçiçek, "Acısıyla tatlısıyla 2021 yılını geçirdik. Her ne şartta olursa olsun bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde olmayı bildi" diye konuştu.

Belediye personelinin yeni yılını kutlayan Mahçiçek, "Bizim en büyük artımız zor günde bir olmayı başarabilmemizdir. Dolayısıyla farklı mecralardan aile, toplum ve birliğimize yönelik saldırılar olsa da bu erdemlerimizi korumayı bilmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin güçlendiğini söyleyen Başkan Mahçiçek, "Ülkemiz artık güçlü bir ülke. Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz. Biz de bu ülkenin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Ekonomik olarak bizi zor duruma düşürmeye çalışsalar da artık eskisi gibi değil. Devletimizi ihracatıyla, üretimiyle, dünyada söz sahibi olmasıyla büyük bir ülke. Bizler de en iyi şekilde ülkemize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Belediye personeli olarak yaptığınız katkılar ve çalışmalarla bugüne geldik. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyor yeni yılınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle daha mutlu, daha sağlıklı ve aydınlık günleriniz olsun" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek: Güçlü ülkemize güçlü evlatlar yetiştirmeliyiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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