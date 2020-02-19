Başkan Koyuncu, Yunak'ı ziyaret etti
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Başkan Koyuncu, Yunak'ı ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya'nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

19.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:43
Başkan Koyuncu, Yunak'ı ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Belediye Başkanı , Konya'nın ilçesini ziyaret etti.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu bu hafta ziyaretini Yunak İlçesine yaptı. Koyuncu, Yunak Belediye Başkanı Emre Demirhan'ı, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile beraber makamında ziyaret edip iki komşu ilçenin ortak tarafları, sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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