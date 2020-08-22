Başkan Koyuncu'nun acı günü
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Başkan Koyuncu'nun acı günü

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun annesi Hava Ferda Koyuncu hayatını kaybetti.

Başkan Koyuncu'nun acı günü
22.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:20

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun annesi Hava Ferda Koyuncu hayatını kaybetti.

Başkan Koyuncu'nun 76 yaşındaki annesi Hava Ferda Koyuncu yaşlılığa bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdi. Koyuncu için Emirdağ Belediyesi Asri Mezarlığı Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilci ile Koyuncu ailesinin sevenleri katıldı. Burada öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Koyuncu son yolculuğunu uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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