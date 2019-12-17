Başkan Koştu Halkı dinliyor

17.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:02

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu mahalle buluşmalarına devam ediyor

Adeta makam odasını mahallelere taşıyan Başkan Koştu, gittiği her yerde vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını beraberinde getirdiği birim müdürleri ile birlikte dinliyor.

Göreve geldiği ilk günden beri halkın arasında olmaya özen gösteren ve farklı bir görev anlayışıyla belediye makamını halka açan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, her hafta başı mesaisine Pazartesi günleri öğlene kadar makam odasının kapısı açık bir şekilde vatandaşları dinleyerek başlıyor.Bununla da yetinmeyen Başkan Koştu, her mahalleye beraberinde birim müdürleri olduğu halde giderek, sorunların yerinde tespit edilmesine özen gösteriyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Ayazkent ve Yenikent Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Koştu, bu kez Bölcek mahallesine giderek vatandaşları dinledi. Mahalle buluşmalarının 3.'ncüsüne Bölcek İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek başlayan Koştu, okul yetkililerinden ve öğretmenlerden istek ve önerilerini dinledi. Daha sonra öğrencilere çevre bilinci oluşturmak üzere tohumlu kalem dağıtan Başkan Koştu, "Bu kalemlerle önce ders notları alın. Kaleminiz bittiğinde sakın atmayın.Kalemin sonunda bulunan tohumu okulunuzun, evlerinizin bahçesine ekmeye ve her gün suyunu vererek tohumun yemyeşil olmasına özen gösterin" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA'YI VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETECEĞİZ"

114 eski köy yerleşimi, 5 beldesi, 18 merkez mahallesi ile şuan Bergama'nın 137 mahallesi ile çok büyük bir yerleşim yerine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, " Hedefimiz tarihi kentimiz Bergama'yı vatandaşlarımızın görüş ve talepleri doğrultusunda yönetmek. Bu amaçla belediye makamımız, birim müdürlerimizle birlikte sizin ayağınıza geldik. Bergamamızı sizlerle birlikte yöneteceğiz. İlçe merkezine uzak olan mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın belediyeye kadar gelip talep ve önerilerini anlatması yerine mahallemizde sokakta vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tabiki gelmek isteyenlere de kapımız her zaman açık" dedi.

"Hep birlikte olacağız" diyen Başkan Koştu daha sonra birim müdürleri, Bölcek eski Belediye Başkanı Tefik Üreten, Bölcek Mahalle Muhtarı Ruhan Erçoban ve Bölcek'e yakın mahalle muhtarları ile birlikte pazaryerini gezerek esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Esnafın pazaryeri ile ilgili sorunlarını dinledi. Belediye eski binasında incelemelerde bulunan Başkan Koştu'nun mahalle buluşmasına her yaştan ve her kesimden Bölcek sakinleri katıldı.

VATANDAŞLAR "MAHALLE BULUŞMASI UYGULAMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Bölcek Mahallesi'nde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan Koştu, sorunları belediye imkanları doğrultusunda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Başkan Koştu'nun "Yerinde tespit" için yaptığı mahalle buluşmaları uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar, talep, istek ve sorunlarını ilettikleri kahve toplantısında aynı zamanda bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşlar; " Seçildikten sonra makamını mahallelere taşıyan böyle başkan daha önce görmedik. Başkanımızın bizi mahallemizde gelip dinlemesinden çok memnun olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Kaynak: Bültenler