Başkan Korkmaz: "Söz verdik, sözümü yerine getiriyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Korkmaz: "Söz verdik, sözümü yerine getiriyoruz"

Başkan Korkmaz: 'Söz verdik, sözümü yerine getiriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tut ilçesine doğalgaz getirilmesi için seçim döneminde söz verdiklerini belirten Başkan Ali Korkmaz, milletvekillerinin Bakanlık ve EPDK'da ki takipleri sonucunda ilçenin doğalgaza kavuşacağını kaydetti.

Ali Korkmaz, ilçeye doğalgaz gelmesiyle ilgili emek harcayan herkese teşekkür ederek, "Seçim döneminde parti olarak halkımıza doğalgaz getirme sözü vermiştik. Başta AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimizin tamamı, verilen sözü yerine getirmek için tüm yolları denediler.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK ile yapılan görüşmeler sonucunda geçtiğimiz yıl doğalgaz programa alındı. Dağıtım şirketi yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, firmanın depolama yöntemiyle doğalgazı ilçeye dağıtacak. Parti olarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. AK Parti hiçbir zaman yapamayacağı bir sözü vermez. Halkımız doğalgaz ile daha ucuz ve güzel ısınacak. Konunun yakından takipçisi olan Bakanımız, EPDK yetkilileri, milletvekillerimiz, il başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Korkmaz: "Söz verdik, sözümü yerine getiriyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:39:32. #1.16#

title