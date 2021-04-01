Başkan Koloğlu'ndan Aydoğan'a ziyaret
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Başkan Koloğlu'ndan Aydoğan'a ziyaret

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Başkan Koloğlu'ndan Aydoğan'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan'ı ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan'ı ziyaret etti.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Sakarya'da bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Karayolları birinci Şube Müdürlüğü 17. Şube Şefi Osman Gülcan'ı ardından TEİAŞ Sakarya Bölge Müdürü Yüksel Yavuz'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Koloğlu son olarak ise

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan'ı ziyaret ederek imar ve şehirleşme ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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