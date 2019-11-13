Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti

13.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:19

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.



Başkan Mustafa Koloğlu destek olanları unutmuyor. Koloğlu, Cumayeri Belediyesine araç filosuna, yaptığı girişimler sonucu kazandırdığı temizlik aracı için Kaymakam Haluk Çakmak'a, belediye olarak ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara destek olan Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem'e destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA