Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti
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Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.

13.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:19
Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti

DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı , ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.


Başkan Mustafa Koloğlu destek olanları unutmuyor. Koloğlu, Cumayeri Belediyesine araç filosuna, yaptığı girişimler sonucu kazandırdığı temizlik aracı için Kaymakam 'a, belediye olarak ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara destek olan Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem'e destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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