BAŞKAN KIRGÖZ, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKAN KIRGÖZ, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN KIRGÖZ, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Kırgöz, Pazarcı Esnafıyla Bir Araya GeldiDikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçedeki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Başkan Kırgöz, Pazarcı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçedeki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle buluşmalarından, STK'lara, gece toplantılarından, muhtarlara kadar düzenlediği buluşma günleriyle Dikili'nin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kırgöz'ün son toplantısı ise pazarcı esnafıyla oldu.

"Esnafımızın yanındayız"

Toplantıda tek tek pazarcı esnafını dinleyen Başkan Adil Kırgöz, " Buluşma toplantılarımız kapsamında meyve sebze pazarımızda pazarcılarımız ve belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan esnaflarımızla bir araya geldik. Belediye müdürlerimiz ve ilgili birim personellerimizin de katıldığı toplantıda esnafımızın taleplerini dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Esnafımıza her zaman sahip çıkmaya onların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKAN KIRGÖZ, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:00:49. #1.11#