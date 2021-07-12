Başkan Kılınç çalışmaları yerinde inceliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, sorumlulardan bilgiler alıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, sorumlulardan bilgiler alıyor.

1.Çevreyolu ile Siteler mahallesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı açıklamada Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Kılınç, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin asfaltlama çalışması yürüttüğü 1. Çevreyolu ile Siteler mahallesi Kavi Caddesinde incelemelerde bulunduk. Yol kazı ve dolgu çalışması yapılan caddelerdeki çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak yolları halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar ise gayretlerinden ötürü Başkan Kılınç ve ekibine teşekkür ederek, yolların asfaltlanmasıyla önemli bir sorunlarının daha ortadan kalkacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı