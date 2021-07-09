Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye destek
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Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye destek

Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kolay Mahallesi'nde evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kolay Mahallesi'nde evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Dursun Aygün ile birlikte evi yanan aileyi yalnız bırakmayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, geçmiş olsun ziyareti ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, "Kolay Mahallemizde akşam saatlerinde evi yanan hemşehrimiz Zekai Özgen ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Gerekli incelemeyi yaptık, ailemizin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye destek
Başkan Kılıç'tan evi yanan aileye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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