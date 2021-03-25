Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı

25.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:59
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Adana, Sarıçam Belediyesi'nde düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Üyesi Belediye Başkanları Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Adana, Sarıçam Belediyesi'nde düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Üyesi Belediye Başkanları Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Adana Sarıçam'da düzenlenen toplantıya Bartın Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, aralarında Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın da bulunduğu Türkiye geneli 21 Belediye Başkanı katıldı.

Adana Sarıçam'da düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)'nın 9'ncu olağan yönetim kurulu toplantısının çok verimli geçtiğini söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Başta Genel Başkanımız Cemal Akın ve Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Belediyelerimiz açısından faydalı bir toplantı oldu"

Toplantının gündemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılıç, "Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nın Adana'da düzenlenen Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısını tamamladık. Programa katılan 21 Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişarelerde yaşadığımız sorunları ve çözüm noktalarını masaya yatırarak, fikir alışverişinde bulunduk. Belediyelerimiz açısından faydalı bir toplantı oldu. Başta Sendika Genel Başkanımız Cemal Akın Bey olmak üzere, bizlere harika ev sahipliği yapan Sarıçam, Karaisalı, Karataş ve Pozantı Belediye Başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:05:36. #1.14#
title