Başkan Keskin'den Kumasar'a teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Keskin'den Kumasar'a teşekkür plaketi

Başkan Keskin'den Kumasar'a teşekkür plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin tarafından Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'a teşekkür paketi verildi.

Hakkari Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin tarafından Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'a teşekkür paketi verildi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'ı makamında ziyaret ederek, engellilere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Keskin, Kumbasar'ın gerek derneklerine gerekse 2. lige yükselen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına yakın ilgi göstermesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Başkan Keskin, "Valimiz İdris Akbıyık'ın birçok ortamda engellilerin sorununa dikkat çeken beyanatları, başarı kaydeden basketbol takımımıza desteği ve engelli bireylere ilgi ve alakası şehrimizde engellilerimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu sebeple başta Valimiz İdris Akbıyık'a ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kumbasar'a şahsım ve temsil ettiğim engellilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Keskin'den Kumasar'a teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:09:23. #1.15#

title