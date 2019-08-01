Başkan Kavak, Sakçagözü şelalesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkan Ökkeş Kavak, artan sıcaklarda serinlemek isteyenler, piknikçiler ve doğa tutkunlarının gözdesi olan Sakçagözü Şelalesinde incelemelerde bulundu.

Kavak ve beraberindekiler, artan sıcaklarda ilgi odağı olan şelale etrafında yapılacak olan hizmetlerle ilgili devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kavak, yapılacak düzenlemelerle vatandaşa en iyi hizmeti vermenin mücadelesi içinde olduklarını kaydetti.

Gaziantep-Adana Karayolunun 42. kilometresinde bulunan 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlayan Sakçagözü Şelalesi, ilçe içinden ve ilçe dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA