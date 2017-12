Başkan Karaosmanoğlu, "Tse Demek Güven Demektir"

Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Bolge Koordinatorlüğünü ziyaret etti.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Turk Standartları Enstitüsü Marmara Bolge Koordinatorü Hüseyin Taşan ve çalışanlarını ziyaret etti. Testlerin yapıldığı atölyeleri de ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, "TSE ülkemizde ki resmi kurumlarımızın en önemlilerinden birisidir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Uzmanlık gerektiren TSE, üretimin ve kalitenin de tam ortasındadır. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki TSE demek güven demektir" dedi.



Türk Standartları Enstitüsü'nün aynı zamanda üretim sonrasında kalitenin devamını sağlamada da etkin bir görevi var diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Büyükşehir yasası ile kentlerin bir bütünlük haline geldiğini ifade etmek istiyorum. Kentin planlamasında ilk göreve geldiğimiz andan bugünkü noktaya çok önemli mesafeler kat ettik. Artık Kocaeli'nde plansız bir metrekare yerimiz yoktur. Köylerimizde uygulama planlarını da yapıyoruz. Bu ve bunlar gibi her hizmetimizde Türkiye model bir belediyecilik gerçekleştiriyoruz. İşte bu hizmetlerin yapılmasında sizler gibi standardın önemine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projede kaliteye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin ve özellikle Kocaeli'nin altyapı da büyük gelişme yaşadığını da sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, "Belediyecilikte kalite standartlarımızı yükselttik. Yerel yönetimlerin hizmette ki standardı ne kadar yüksek olursa hizmetleri de o kadar kaliteli olacaktır. Bu başarıda TSE olarak sizlerin de katkısı vardır. Bizler var olan iş birliğimizin daha kapsamlı bir şekilde gelişmesini de arzu ediyorum. Her gün kalite düşüncesi ve felsefesini yerleştirme ile geliştirmeye öncelik vermeliyiz" diye konuştu. Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ