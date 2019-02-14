Başkan Karakullukçu Mahalle Gezilerini Sürdürüyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, mahalle gezilerine devam ediyor.

Başkan Karakullukçu, Karaçomaklar, Semerciler ve Kemaliye Mahallelerini ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Karakullukçu, "24 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimizle ilgili samimiyet ve gayretle elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu on yıllık süreç içerisinde bize destek olan, güvenen hiçbir kimseyi mahcup edecek, utandıracak bir davranış içerisinde kesinlikle bulunmadık. İnşallah bundan sonrada olmayacağız. Yeni bir seçim dönemi geldi. Bizlere destek olun, bizlere güvenin. İnşallah önümüzdeki beş yıllık süreçte de hiç birinizi mahcup etmeyeceğiz. Köylerimizde, mahallelerimiz de ne eksik varsa hep birlikte belirleyip getireceğiz. Partimizin de sloganı olan tevazü, samimiyet ve gayretlere birlikte sizlere en güzel şekilde hizmet edeceğimizi söylüyor hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Nehrin iki yakası birleşti"

Göreve geldiğinde bazı köylerin, mahallelerin Arifiye'nin merkezine ulaşım konusunda sıkıntısı olduğunu belirten Başkan Karakullukçu, "Buraya on yıl önce geldiğim zamanları biliyorum. Burada yollar ile ilgili bir takım problemler vardı. Ancak bu bölge ile ilgili en büyük problem özellikle Hacıköy, TürkÇaybaşı, Çaybaşı Fuadiye, Kemaliye mahallelerimizin, minibüs güzergahı olarak uzun bir yoldan gidiyor olmaları idi. Bizden Sakarya Nehri'nin üzerinden bir köprü istediler. Bana göre bu bölgeye yaptığımız en büyük yatırım bu oldu. Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız artık Arifiye'nin merkezine, Organize sanayi bölgesine daha kolay ulaşım sağlıyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA