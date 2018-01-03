Başkan Karahanlı'dan Başkan Hazinedar'a Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı makamında ziyaret etti.



CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı başkanlığındaki Hakkari Merkez İlçe Başkanı Şükrü Çivi ve Yüksekova İlçe Başkanı Ali Baygüneş, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ı makamında ziyaret ettiler. Bir süre Başkan Hazinedar ile baş başa görüşen Başkan Karahanlı ve beraberindeki heyet, daha sonra deniz kenarındaki bir kafede 2,5 saat boyunca Başkan Murat Hazinedar ile görüşerek Hakkari'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.



Başkan Hazinedar ise, Hakkari için her zaman elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Hakkari benim için ikinci baba ocağıdır. Benim için Hakkari çok önem arz etmektedir" dedi.



Başkan Karahanlı ise, Başkan Hazinedar'a iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek, "Bayram günü ilimize gelişini, Hakkari'deki çocuklarımıza bayram arifesinde çeşitli oyun parkları kurdu. Ayrıca Atatürk Anıtından Hakkari Lisesi güzergahına kadar uzanan yola Beşiktaş Belediyesi tarafında asfalt döküldü. İlimizde 5-6 camimizin ihtiyacı olan gerek halı gerekse avize yardımı yapıldı. Başkan Hazinedar'a ilimize yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Başkan Hazinedar bundan sonra da Hakkari'mize hizmetlerine devam edecektir. Bizde kendilerine iki proje daha önerdik. Kendileri de bu projeleri hayata geçireceğinin sözünü verdi" şeklinde konuştu. - HAKKARİ