Başkan Kara: "Kaçakçılık Ülkemizin Çalınan Geleceğidir"

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Namık Kibar ile Trabzon Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.

Trabzon Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan mallarla mücadele etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları bize büyük destek veriyor. Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen her ihbar değerlendiriliyor ve hızla gereği yapılıyor. Tüm vatandaşlarımızı kaçakçılıkla mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Namık Kibar ise, Trabzon'a karayolu, havalimanı ve deniz yoluyla gelen araçları ve yolcuları titiz şekilde kontrol etmeye çalıştıklarını bu konuda her kesimden destek beklediklerini dile getirerek, "Esnafımızın da ülkemize kaçak yollarla sokulan bu tür mallara karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne özellikle ihbar hattımızın duyurulması konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TESOB Başkanı Metin Kara da, kaçakçılığın ülkenin çalınan geleceği olduğunu ve duyarlı her vatandaşın kaçakçılıkla mücadeleye yardım etmesi gerektiğini kaydederek, "Bakanlığımızın sloganı 'Sessiz kalma, mücadeleye sen de katıl'. Bunu sonuna kadar destekliyoruz. Trabzon son iki yılda Türkiye'de yılın Ahisini çıkarmış bir esnaf ve sanatkar şehridir. Ahilik geleneklerine bağlı esnaf ve sanatkarımızın kaçakçılıkla mücadelede de duyarlı davranacağına eminiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON