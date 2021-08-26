Başkan Kaplan afet bölgesi Bozkurt'a gitti
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Başkan Kaplan afet bölgesi Bozkurt'a gitti

Başkan Kaplan afet bölgesi Bozkurt'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya bağlı Bozkurt'ta görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek can kayıpları için başsağlığı diledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya bağlı Bozkurt'ta görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek can kayıpları için başsağlığı diledi.

Ankara'da Koçarlı'da hayata geçmesi planlanan projelerle ilgili bir dizi temaslarda bulunmasının ardından 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesindeki sel bölgesine de geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu ile de görüşen Başkan Kaplan, geçmiş olsun dileklerini ileterek can kayıpları için baş sağlığı diledi.

"İmkanlarımız ölçüsünde yardım sağlayacağız"

Sel felaketinde 62 vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük maddi kayıplar yaşanan Bozkurt ilçesindeki afet bölgesinde, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve meclis üyeleriyle birlikte de incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, aciliyet gerektiren bazı taleplerin karşılanmasıyla ilgili Koçarlı Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı bölgenin normale dönmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Kaplan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğu bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Temennimiz yaraların en kısa sürede sarılarak hayatın normale dönüşmesidir. İnşallah bu sıkıntıların üstesinde de hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı meclis toplantısında afet bölgelerine yardım sağlanması için meclis kararı çıkartan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tüm yurdu büyük üzüntüye boğan yangınlarda bazı bölgelere acil ihtiyaç duyulan maddelerin temin edilmesini sağlamış ve hayatını kaybeden orman kahramanlarının anısına Koçarlı Millet Bahçesi'nde de fidan dikimi gerçekleştirmişti. - AYDIN

Başkan Kaplan afet bölgesi Bozkurt'a gitti
Başkan Kaplan afet bölgesi Bozkurt'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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