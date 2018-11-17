Başkan Kale; "Kalplere Dokunamıyorsan En Büyük Engel Sensin"

İncirliova Belediye Başkanlığı ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Engelliler Buluşması ve Sünnet Şöleninde engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

İncirliova Belediyesine ait Park İncirliova Sosyal Tesislerinde organize edilen etkinlikte 16 yaşındaki yüksek otizm rahatsızlığı olan Yaşar Ali Keser'e sünnet merasimi de düzenlendi.

İlçe genelindeki engelli vatandaşların dertlerine derman olmaya, onları ev hapsinden çıkarak sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlama gayretinde olan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale yaptığı konuşmasında "İncirliova Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin kalplerine dokunmaya, onların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki en büyük engel kalplerde olandır. Kim kalbe dokunmuyorsa en büyük engel de odur. Biz engelleri ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de bu anlayışla hareket ettik. Engelli kardeşlerimiz için önce engelsiz yaşam merkezimizi açtık. Daha sonra hayırsever bir vatandaşımızın katıklarıyla belediyemize özel tasarlanmış bir adet engelsiz yaşam aracını kazandırdık. Sosyal hizmet ağımız ile fiziki araç ve gereç ihtiyaçlarını da temin etmeye özen gösterdik. İncirliova Engelsiz Yaşam Derneğini ( İNEYDER) kurarak engelli kardeşlerimizin bir çatı altında toplanmasını ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmesini sağladık. Son olarak da engelli kardeşlerimizin ev hapsinden kurtulması, sosyal yaşama daha fazla katılım sağlayabilmesi için böyle etkinlikleri organize etme gayretinde olduk. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal; "Başkanımızın destek ve katkılarıyla İncirliova'da ilkleri yaşamaktayız. Ne zaman bir talebimiz, sıkıntımız olsa her zaman yanımızda olmaya gayret etmekte. Allah ondan razı olsun. Tüm engelli kardeşlerimiz adına kendisine şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kale, etkinliğe katılan engelliler ile ailelerine birer çiçek takdim ederek müzik eşliğinde birlikte eğlendi.

Düzenlenen etkinliğe İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Başkan Yardımcıları Baki Aslantaş, Mustafa Başçı, Aydın Sivil Toplum Platformu Başkanı Veli Tiryaki, MHP İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç ve yönetimi, MHP İncirliova İlçe Teşkilatı Yöneticileri ile çok sayıda engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - AYDIN