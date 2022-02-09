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Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, beldedeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Beslenme Alanı'nda inceleme yaptı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, beldedeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Beslenme Alanı'nda inceleme yaptı.

Kaçar, barınaktaki son durum ile ilgili yetkilerden bilgi aldı. Kaçar, ayrıca alanda bulunan sokak hayvanlarını da besledi. Kaçar, Tavşanlı Belediye Rehabilitasyon ve Besleme Alanı'nın en iyi şekilde çalışmalarını sürdürmesi için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi. - YALOVA

Başkan Kaçar'dan rehabilitasyon ve besleme alanında inceleme

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Mücahit Kaçar, Yerel, Haber

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