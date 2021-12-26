Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti - Haberler
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Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un babası Adil Cankul vefat etti.

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BALIKESİR (İHA) - Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un babası Adil Cankul vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Adil Cankul hayatını kaybetti.

Başkan İsmail Cankul'un babası 1943 doğumlu Adil Cankul rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. Adil Cankul'un Kepsut'un Dereli köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Adil Cankul'un cenaze namazına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

Başkan İsmail Cankul'un babası vefat etti

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