Başkan Işık Aslanapa'da
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Başkan Işık Aslanapa'da

14.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:20
Başkan Işık Aslanapa'da

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işık, Aslanapa Belediye Başkanı Gürel'e başarılar diledi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Gürel'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karşılıklı fikir alışverişi ile devam eden ziyarette, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Gürel'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Işık'a, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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