Başkan İşeri, "Kudüs'te insanlık ölüyor, bayram hüzünlü geçiyor"
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Başkan İşeri, "Kudüs'te insanlık ölüyor, bayram hüzünlü geçiyor"

Başkan İşeri, 'Kudüs'te insanlık ölüyor, bayram hüzünlü geçiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsrail'in, Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği çirkin ve hain saldırıların gölgesinde hüzünlü ve bir o kadar da buruk bir bayram geçtiğinin söyledi.

İnsanlığın Kudüs'te öldüğüne dikkat çeken Başkan Mustafa İşeri, "İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği çirkin ve hain saldırıların gölgesinde hüzünlü ve bir o kadar da buruk bir bayram geçiyor. Kudüs'te insanlık ölüyor. Bayramlarımız hüzünlü ve bir o kadar da buruk. İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılardan dolayı bu bayram bütün İslam alemine zehir oldu. Filistin ve Kudüs'ün İsrail tarafından işgali bütün dünyadaki Müslümanların bayramını yasa çevirdi. İsrail'in bitmek bilmeyen bu zulmünü şiddetle kınıyoruz.

Ramazan Bayramı'nın, başta zulüm altındaki kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğu gerçek bayramları yaşamak ümidiyle." ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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