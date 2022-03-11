Başkan İduğ'dan esnafa tavsiye: İşinize yatırım yapın

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendiren Başkan İduğ, esnafın bu koşullarda ayakta kalabilmesi için işine yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, esnafın sofrasına konuk oldu. 3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sezai Çakmak, Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamirciler Odası Başkanı Bülent İşçi'nin de katıldığı etkinlikte esnaf bir araya geldi.

Esnafın gideri ikiye katlandı

2022 yılına girerken her alanda fiyatların ikiye katlandığını söyleyen Başkan İduğ, "Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kira başta olmak üzere giderlerin iki katına çıktı. Esnafın bu koşullarda ayakta kalabilmesi için giderlerini daha iyi planlaması gerekiyor. Esnafımızın cebinden çıkandan daha fazla paranın cebine girmesi lazım. Bunun için de esnafın kendi işine yatırım yapması gerekiyor" dedi.

Esnafa destek

Bornova Belediyesi'nde görev gelir gelmez aldıkları kararlarla 3 yıl içinde 300-400 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan İduğ, "İlk işimiz Bornova Belediyesi'ni araç kirası ödemekten kurtarmak oldu. 60 milyon liraya aldığımız 143 aracın bedeli bugün 120 milyon lira. Bugünkü değeri 40 milyon lira olarak asfalt üretim tesisi yaptık. Hiçbir şekilde borcu olmayan, yaptığı yatırımların bedelini zamanında ödeyen, kasasında da parası olan bir belediyeyiz.Ben 40 yıl ticaretle uğraştım. Şimdi de 5 yıl devlete hizmet etmek için buradayım" diye konuştu. Başkan İduğ, esnafın sorunlarını çözmek ve ayakta kalmalarına destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkanımızın yanındayız

Esnaf olarak Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un desteğini her zaman gördüklerini belirten 3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez, "Biz de,

İş yaşamındaki başarısını kamuya taşıyıp, sevdalısı olduğu Bornova ilçesini büyütmek, geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışan başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.

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