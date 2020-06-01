Başkan Hürriyet yeniden kepenk açan esnafın yanında
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Başkan Hürriyet yeniden kepenk açan esnafın yanında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, normalleşme adımıyla uzun bir aradan sonra ilk kez kepenk açan Fethiye esnafını ziyaret ederek hijyen seti dağıttı.

Başkan Hürriyet yeniden kepenk açan esnafın yanında
01.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:53

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, normalleşme adımıyla uzun bir aradan sonra ilk kez kepenk açan Fethiye esnafını ziyaret ederek hijyen seti dağıttı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs salgını ile mücadelede atılan normalleşme adımıyla ilk kez kepenk açan Fethiye Caddesi ve çevre sokaklardaki esnafı ziyaret etti. Başkan Hürriyet, salgının ekonomik yönden getirdiği olumsuz etkilerini hafifletmek için daha önce birçok alanda destek verdiği İzmit esnafına bol kazançlar diledi. Başkan Hürriyet, normalleşme adımıyla siftah yapan İzmit esnafına salgın tedbirlerini sağlayabilmeleri adına içerisinde maske, siperli maske, dezenfektan ve kolonya yer alan hijyen seti dağıttı.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Dilek Yalçın, meclis üyeleri Mehmet Baştan, Tuncay Aşkın, Süleyman Şen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve birim müdürleriyle İzmit esnafının taleplerini dinledi. Uygulanacak olan projeler hakkında da esnafı ilk ağızdan bilgilendiren Başkan Hürriyet, talepte bulunan iş yerlerine yönelik belediye ekiplerinin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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