Başkan Halil Başer: "Şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz" Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe protokolü, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe protokolü, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Ziyarete Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer ve kurum ve daire amirleri katıldı.

Şehit ve gazi ailelerini sık sık ziyaret ederek, devletimizin daima yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil Başer, "Bizler ne yapsak, vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerimizin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için devletimiz elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve refahı adına canını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anarken, bu uğurda önemli mücadele vermiş olan gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette şehitlerimize dualar okunurken, aileler ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA