Başkan Gürün, Köyceğiz'de Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 12 Bin 373 hektar alanın yandığı Köyceğiz ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 12 Bin 373 hektar alanın yandığı Köyceğiz ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Çayhisar Mahallesi'ndeki yangın mağduru vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Gürün, bölgelerde zarar gören tarım ve hayvancılık alanlarında üreticilere gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 12 Ağustos tarihinde kontrol altına alınan orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. 12 Bin 373 hektar alanın yandığı Köyceğiz ilçesinde alevlerde zarar gören bölgeleri tek tek inceleyen Başkan Gürün'e, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol'da eşlik etti.

Başkan Gürün, Çayhisar sakinleri ile biraraya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çayhisar Mahallesi'ndeki yangın mağduru vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerine yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Gürün, vatandaşların taleplerini dinledi. Tarım ve hayvancılık olarak yetki ve sorumluluk alanlarında üreticilere gereken desteği vereceklerini belirten Başkan Gürün, orman yangınlarının yaralarını birlikte saracaklarını vurguladı.

Başkan Gürün, Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Başkan Gürün, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere su taşıyan ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hayatını kaybettiği günden bu yana Şahin Akdemir'in ailesi ile yakından ilgilenen Başkan Gürün, Şahin'in çok büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini, doğanın korunması için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürün, "Şehrimiz İçin Elimizden Gelenin Fazlasını Yapacağız"

Başkan Gürün, Muğla'mızda meydana gelen orman yangınları birçok farklı yönden önemli zararlar verdi. Ormanlarımız, içinde bulunan hayvanlarımız, bazı yerleşim yerlerimiz zarar görürken, en önemlisi ise bir evladımız hayatını kaybetti. Şahin, orman yangınlarını söndürmek için fedakarlık gösteren kahraman bir evladımız olarak hatıralarımızda hep yaşayacak. Alevlerin şehrimize vermiş olduğu bütün zararların giderilmesi Şahin'e ve bu şehre borcumuz ve bunun için de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yangın sürecinde gösterilen birlik ve beraberlik aratarak devam edecek ve şehrimizi eskisinden daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre