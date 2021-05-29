Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi
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Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi

Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde görev yapan çalışanlarla toplantılarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye bünyesinde görev yapan çalışanlarla toplantılarını sürdürüyor. 13 ilçede büyükşehir bünyesinde değişik birimlerde görev yapan 55 personelle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, personelden çalıştıkları birimler, görev yaptıkları ilçelerde yapılan ve yapımına devam eden işlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Gürün, personelin ailelerinin sağlık durumu, iş yerlerinde yaptıkları işler, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda işçilerin görüş ve önerileri rapor halinde Başkan Gürün'e sunulmak üzere Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Taner Yiğit, Özel Kalem Müdürü Havva Atabey tarafından tek tek not alındı.

Başkan Gürün'den Çalışanlara Teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediyesinde görev yapan çalışanların görüşlerinin kendilerine yol gösterdiğini belirten Başkan Gürün, tüm ilçelerden mesai arkadaşlarının burada olması o ilçelerde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında verdikleri fikirlerin hizmet kalitelerini daha da yukarı çekeceğinin altını çizdi. Bu güne kadar verdikleri emekler nedeniyle çalışanlara teşekkür eden Başkan Gürün; "Yaşadığımız şehir kimilerinin tatil hayallerini süsleyen kimilerinin de tayinlerinde ilk sıraya yazdığı mükemmel bir şehir ve hepimiz bu şehir için çalışıyoruz. İşimiz, gücümüz sevgiyle, hoşgörüyle güleryüzle hizmet. Bodrum'dan Seydikemer'e geniş bir coğrafyamız var. Seydikemer'deki güzel bir hizmetimizden Milas'taki çalışanımız da mutlu olsun istiyoruz. Bazen mutluluğu bazen acıları paylaşıyoruz. İşte bu yüzden birlikte aileyiz birlikte Muğlayız diyoruz. Hepiniz bu büyük ailenin değerli fertlerisiniz. Bugüne kadar ve bundan sonra vereceğiniz emekler için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi
Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi
Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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