Başkan Gürkan, Dilek Mahallesi'nde inceleme yaptı
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Başkan Gürkan, Dilek Mahallesi'nde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dilek Mahallesinin ulaşımını sağlayan, Kuzey Kuşak yolunun da en önemli bağlantı yollarından biri olan Dilek Caddesindeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Gürkan, Dilek Mahallesi'nde inceleme yaptı
01.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:06

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dilek Mahallesinin ulaşımını sağlayan, Kuzey Kuşak yolunun da en önemli bağlantı yollarından biri olan Dilek Caddesindeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2.5 kilometrelik bölümü standartlara uygun hale getirilen cadde de 3.5 kilometrelik asfalt serim çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan devam eden çalışmaları inceleyip, Dilek Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi. Geziye bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan da katıldı. Dilekte esnaflarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Göreve gelir gelmez yıllardır çözülmeyi bekleyen problemleri bir bir çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

"Halkımızın can ve mal emniyeti bizim için önemli"

Dilek Caddesinin de bu problemlerden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Yolumuzu ilk olarak genişlettik. Şuanda asfalt çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre sonra çalışmalar tamamlanacak. Vatandaşlarımız daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu yolda seyahat edebilecekler. Dilek Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Organize Sanayi bölgemizin kimyasal atıkları sulama kanalı Dilek bölgemizden geçiyor. Konuyla ilgili olarak geçen hafta bazı görüşmelerde bulunduk. Dilek Halkımızın can ve mal emniyeti bizim için çok önemli. Bu atıkların çevreye verdiği zararı önlemek adına ilgili bakanlığımızla görüştük. Ağustos ayı içerisinde Arıtma Tesisinin ihalesinin yapılacağını ifade ettiler. Teknik anlamda süreç devam ediyor. Sürecin hızlandırılması adına biz teknik destek verebileceğimizi beyan ettik. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.

"Mahallemizin sorunları bir bir çözülüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Dilek Mahallesinin sorunları bir bir çözdüğüne dikkat çeken Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, "Yıllardır yapılmayı bekleyen yolumuz yapıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Organize sanayi bölgesinin siyah akan atıkları, Şahnahan'dan bölgemize geliyor. İnsan sağlığını tehdit eden, kayısılarımızı kurutan, toprağımızı verimsizleştiren bu sorunumuz için başkanımızdan yardım istemiştik. Sağ olsun, başkanımızda gerekli girişimlerde bulundu. Verdiği müjde bizim için çok anlamlı. Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a çalışmalardan dolayı teşekkür eden mahalle sakinleri de, "Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla 30 yıllık hasret sona erdi. Eskiden şoförler arabalarının arkasına aşkımız dilek yolu gibi hiç bitmesin diye yazı yazarlardı. Mahallemizin yolları şimdi çok güzel bir şekilde yapılmakta" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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