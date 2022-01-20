Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleriyle Malatya'daki çalışmalarla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

MALATYA (Bültenler) - Malatya yemeklerinin dünyada tanıtılması için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurunun yapılacağı yöresel yemekleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ankara'da Bakanlar Kurulunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara tanıttı. Malatya yemeklerinin yer aldığı yöresel yemek çeşitlerinin ikram edildiği toplantıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Malatya yemeklerine tam not verdi.

Başkan Gürkan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yemek çeşitleriyle ilgili bilgiler verirken, yöresel anlamda özellikle köfte çeşitleriyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2023 yılı için başvuruda bulunacağını ifade etti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili Başkan Gürkan'dan çalışmalarla ilgili bilgilerde aldı.

Başkan Gürkan ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şam çeliği, Damascus çeliği olarak da bilinen Damascus kılıcı hediye etti.

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