Başkan Günaydın'ın Esnaf Ziyaretleri

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki bazı esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Günaydın, Bedesten Çarşısı, Köy Pazarı ve Türk Köyü esnafını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Günaydın, esnafın sıkıntılarını dinleyerek, dertlerine ortak olduklarını belirtti.

Kendisine iletilen sıkıntıların bir an önce giderileceğini ifade eden Günaydın, "Esnafımızla buluşmayı seviyorum. Kendimi Isparta hizmetçisi olarak görüyorum. Bundan sonraki çalışmalarda da hayırlı, başarılı işler yaparız. Eksikliklerimizi gideririz. Isparta halkımızı esnafıyla, insanlarıyla çok seviyoruz. Halkımızın bize gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.