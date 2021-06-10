Başkan Güler, gölet ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu
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Başkan Güler, gölet ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Başkan Güler, gölet ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kente inşa edilen su arıtma tesisinin, Ordu Su ve Kanalizasyon (OSKİ) Genel Müdürlüğünün kendi imkan ve tecrübesiyle 50 bin liraya yapıldığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kente inşa edilen su arıtma tesisinin, Ordu Su ve Kanalizasyon (OSKİ) Genel Müdürlüğünün kendi imkan ve tecrübesiyle 50 bin liraya yapıldığını söyledi.

Başkan Güler, Kabataş ilçesine bağlı Alanket Mahallesi'nde hayata geçirilen gölet ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında OSKİ Genel Müdürü Murat US ve yetkililerden bilgi alan Güler, gazetecilere, göletin su tutma kapasitesinin 40 bin metreküpten 60 bin metreküpe çıkarılacağını belirtti.

Bölgede yapılan arıtma tesisine de değinen Güler, şunları kaydetti:

"Alankent göletinde tutulan suyu vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı bölgede inşa ettiği su arıtma tesisiyle sağlayacağız. Normal şartlarda 5 milyon liraya mal edilen arıtma tesisini belediyemizin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, kendi tasarımı ve uygulamaları ile yaklaşık 50 bin liraya gerçekleştirdi. Bu anlamda OSKİ ekipleri malzeme fiyatına başarılı bir iş ortaya çıkardı. Arkadaşlarımız kendi tasarımlarıyla tecrübelerini ortaya koydular. Bu tesiste suyu arıtıyoruz ve 3 ayrı yerden geçiriyoruz. Malzeme fiyatına bu tesisi kendi imkanlarıyla yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Güler, kuraklık ihtimaline karşı oluşturulan göletlerin sayısının artırılacağına işaret ederek, "Önümüzdeki kuraklık ihtimaline karşı imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Ekiplerimiz kendi projeleriyle, kendi imkanlarıyla bu hazırlıkları yapıyor." dedi.

Başkan Güler, gölet ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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