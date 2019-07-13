Başkan Güder, öğrencilerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Yaşam Merkezi yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz okulunda ilk dönem kursları tamamlanırken öğrenciler, İngilizce derslerinin yanı sıra yüzme, müzik, voleybol, basketbol ve futbol gibi eğitimler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Güder, çocukların ülkenin geleceği olduğunu, onlara vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılanması gerektiğini belirtti.

Kursunu tamamlayan öğrenciler için piknik düzenlediklerini ve onlarla bir araya geldiklerini aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyeciliğin gereği olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Zorlu bir öğretim yılı geçirdiler. Özellikle yaz aylarında çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkmak amacıyla, yaşam merkezimizde 3 dönemi kapsayacak şekilde kurslar oluşturuldu. Dönemler bir aylık olarak belirlendi. Arkadaşlarımız burada birinci ayı bitirmiş oldular. Çocuklarımızın memnuniyetini burada görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor."

Kaynak: AA