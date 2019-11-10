Başkan Güder, iş adamları ile bir araya geldi

10.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:15

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İş adamı Halit Erşahin'in ev sahipliğinde iş adamları ile bir araya geldi.



Oldukça samimi geçen buluşmada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Göreve geldiği günden bugüne kadar Battalgazi için durmadan çalıştıklarını belirten Güder, hazırladıkları proje ve hayata geçirecekleri yatırımlar ile Battalgazi'yi cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. İşadamı Halit Erşahin ise AK Parti Hükumetleri döneminde Malatya'nın bölgesinin parlayan yıldızı olduğunu söyleyerek Battalgazi Belediye Başkanı Güder'in her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da Şahin'e davetinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA