Başkan Gökhan Gürel: "Trafik sorununu çözeceğiz"

25.09.2019 09:23

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, yol düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "İlçemiz Hürriyet Mahallesi Altıntaş Caddesinde, Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi ve Ören Caddesi'nde, sıcak asfaltlama çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızda hava şartları müsaade ettiği sürece devam edilecektir. Yapılan çalışmalarımızda, ilçemiz şehir içi trafik yolu sorununu çözerek, ulaşımı rahatlatmış olacağız. Yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA