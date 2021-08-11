Başkan Gökhan Erzurumlular Derneği Yönetimi ile Bir Araya Geldi
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Başkan Gökhan Erzurumlular Derneği Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Başkan Gökhan Erzurumlular Derneği Yönetimi ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Erzurumlular Derneği yönetimini makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Erzurumlular Derneği yönetimini makamında ağırladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gökhan, Dernek Başkanı Salih Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Çanakkale'de yaşayan Erzurumlu hemşerilerimizin oluşturduğu Erzurumlar Derneği ziyaretinde geçtiğimiz günlerde bir İl Genel Meclis Üyesinin Erzurumlu hemşerilerimiz hakkında söylediği sözler de gündeme geldi. Başkan Gökhan; bu talihsiz açıklamanın tüm farklılıklarını zenginlik olarak kabul edip, barış içinde birlikte yaşamın en güzel örneklerinin yaşandığı Çanakkale'de hoş karşılanmadığını, Çanakkale'de yaşayan, havasını soluyan, suyunu içen herkesin Çanakkaleli olduğunu ifade etti. İnsanları şehirlere, dillere, dinlere, mezheplere göre ayırmanın çok tehlikeli ve asla dünya görüşüyle bağdaşmayan bir düşünce olduğunu ifade eden Başkan Gökhan, "Çanakkale'nin Belediye Başkanı olarak tüm bu süreçten kalbi kırılan, gücenen Erzurumlu hemşerilerimden de özür dilerim" dedi.

Ziyaret, güncel konulara ilişkin sohbet ile son buldu.

11. 08. 2021 17: 35

Kaynak: Habermetre

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