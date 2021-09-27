Başkan Gökhan Eğitime Destek Ziyaretlerini Sürdürüyor

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından uzun yıllardan bu yana eğitime destek olmak amacı ile gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Gökhan, okulların fiziki ihtiyaçlarının tamamlanarak öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması amacı ile düzenlediği okul ziyaretleri kapsamında 27 Eylül 2021 Pazartesi günü Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Aynı binada eğitim veren liselerin yönetimleri ile bir araya gelen Başkan Gökhan, Atatürk posteri hediye ederken, okulun fiziksel ihtiyaçlarına yönelik talepleri dinleyerek not aldı. Okul yönetimi ile birlikte binayı gezerek ihtiyaçları yerinde inceleyerek tespit eden Başkan Gökhan, öğretmen ve öğrencilere de sohbet ederek başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

27. 09. 2021 15: 50

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