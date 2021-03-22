Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi
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Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi

22.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:41
Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklarla bir araya geldi.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklarla bir araya geldi.

Başkanı Geylani, Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret ederek, okul idarecilerinden okul ve eğitimler hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezerek özel çocuklarla sohbet eden Geylani, down sendromlu çocuklar başta olmak üzere özel gereksinimli çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte oyuncak verdi. - BİTLİS

Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi
Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi
Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi
Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi
Başkan Geylani özel çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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